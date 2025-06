Filo di Grano

Benvenuti alla Filò di Grano, un’oasi di gusto e tradizione affacciata sull’incantevole abbazia di Morimondo. Qui, il rispetto delle materie prime locali e biologiche si traduce in piatti autentici e raffinati, come il delizioso risotto d’Arborio con crescenza di capra e anguilla affumicata. Un’esperienza culinaria da scoprire, perfetta per un pranzo o una cena memorabile in un’atmosfera suggestiva. Lasciatevi conquistare dai sapori genuini e dall’ospitalità di questa graziosa locanda.

Graziosa locanda con affaccio sull'abbazia di Morimondo. Le preparazioni privilegiano le materie prime (cereali, carni, formaggi) di Cascina Caremma e di produttori locali. Da consigliare il risotto d'Arborio biologico con crescenza di capra, anguilla affumicata e riduzione di Porto. Costo medio. 50 euro.

