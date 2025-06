Filming Italy Sardegna Festival un mare di ospiti al Forte Village

lo splendido scenario della Sardegna un autentico concentrato di star, creatività e innovazione. Dal 19 al 28 giugno 2025, il Forte Village si trasformerà nel cuore pulsante del cinema italiano e internazionale, offrendo incontri, proiezioni e momenti di confronto tra professionisti e appassionati. Un evento imperdibile che celebra il talento e la passione per le immagini in un contesto mozzafiato.

Dal 19 al 22 giugno 2025 – Cagliari – e il Forte Village ospiteranno l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, con una serata inaugurale il 18 giugno. Seguendo le orme della passata edizione, il festival estende il suo palinsesto al 28 giugno, coinvolgendo gli studenti al Notorious Cinemas di Cagliari. Promuovendo un dialogo tra cinema, televisione e nuove piattaforme, la manifestazione porta sul palco più di 50 titoli – tra film, documentari e serie – molte delle quali in anteprima. Filming Italy Sardegna Festival 2025, tra gli ospiti volti del grande e del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Filming Italy Sardegna Festival, un mare di ospiti al Forte Village

In questa notizia si parla di: festival - filming - italy - sardegna

Cannes, presentato l’ottavo Filming Italy Sardegna Festival - Presentata a Cannes l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca. Dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village, l'evento valorizza il cinema e il territorio sardo, includendo una sezione speciale di film.

Nicolas sarà ospite al Filming Italy Sardegna Festival dove è in programma "L'amore, in teoria"! Non si sa ancora la data precisa ma il festival si svolge tra il 18-28 giugno quindi vi farò sapere appena usciranno più dettagli! Vai su X

Cover N°24 CLAUDIA GERINI L'attrice è attesa al Filming Italy Sardegna Festival dal 18 al 28 giugno. E' protagonista della serie tv Netflix Sara - La donna nell'ombra, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Vai su Facebook

Filming in Italy Sardegna - 18-28 giugno 2025 - In partnership con; Presentata l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival; INTESA SANPAOLO PER FILMING ITALY SARDEGNA FESTIVAL.

Filming Italy Sardegna Festival, un mare di ospiti al Forte Village - Il Filming Italy Sardegna Festival 2025 porta a Cagliari star internazionali, cinema d’autore e nuovi talenti tra masterclass, anteprime e premi. Lo riporta superguidatv.it

Filming Italy Sardegna Festival ai nastri di partenza omaggia Alain Delon. Rocca: “Spazio alle donne, 8mila euro al corto di una regista” - Presentata l’ottava edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22 giugno ... Da farodiroma.it