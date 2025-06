Filippo Manni fermato dopo l’omicidio della madre a Racale era tornato per la festa patronale

Un tragico episodio scuote Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato arrestato dopo l’omicidio della madre, Teresa Sommario, avvenuto durante la festa patronale. Il giovane, trovato vagante nel paese, è stato rintracciato da un passante e consegnato ai carabinieri. Un dramma che lascia la comunità senza parole, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi di questo gesto sconvolgente.

Il 21enne è accusato di aver ucciso Teresa Sommario a colpi di accetta. È stato rintracciato dai carabinieri a Racale e fermato Filippo Manni , di 21 anni, il giovane che avrebbe ucciso la madre, Teresa Sommario, di 53 anni, con un colpo di accetta alla testa. Il giovane si aggirava per il paese e sembra che sia stato un passante a notarlo ea segnalare la sua presenza ai militari. Manni è stato portato in caserma per essere interrogato. Studente di Economia a Roma, il padre era stato assessore ai lavori pubblici. La vittima era separata da tempo dal marito, Daniele Manni , che in passato era stato assessore ai lavori pubblici nel comune di Racale, in provincia di Lecce.