Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo

Filippo Inzaghi, leggenda del calcio e ora nuovo allenatore del Palermo, si prepara a scrivere un altro capitolo di successo. Con un contratto biennale e un’opzione per la promozione, l'ex bomber si lega al club con entusiasmo e determinazione, pronto a guidare i rosanero verso traguardi ambiziosi. A partire dal 1° luglio, il suo approdo rappresenta una svolta importante per il progetto del Palermo Calcio, che punta a riscrivere la propria storia.

