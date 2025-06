Fiere Italian Exhibition Group si aggiudica l’Ufi Digital Innovation Award

Italian Exhibition Group si distingue ancora una volta, aggiudicandosi l’ambito Ufi Digital Innovation Award 2025. Questo prestigioso riconoscimento internazionale, promosso da Ufi – The Global Association of the Exhibition Industry, celebra l’eccellenza e l’innovazione nel settore fieristico globale, coinvolgendo oltre 900 associati. Un traguardo che conferma l’impegno di IEG nell’innovare e plasmare il futuro delle fiere, rafforzando la posizione dell’Italia come punto di riferimento nel panorama internazionale.

