Fiere a Italian Exhibition Group l’Ufi Digital Innovation Award 2025

(Adnkronos) – Italian Exhibition Group (Ieg) si aggiudica l’Ufi Digital Innovation Award 2025, il prestigioso riconoscimento internazionale promosso da Ufi – The Global Association of the Exhibition Industry, che conta 900 associati del sistema fieristico mondiale. Ufi, ogni anno, premia i progetti piĂą innovativi del settore espositivo a livello globale, dalle risorse umane all'innovazione digitale, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it