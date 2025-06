Fiducia Guardia di Finanza | Orgogliosi di collaborare con il Museo per restituire alla collettività beni storici e valorizzarli al pubblico

La Guardia di Finanza si distingue non solo per la sua efficacia nel contrasto all’illegalità, ma anche per il suo impegno nel valorizzare il patrimonio culturale italiano. Orgogliosi di collaborare con il museo, i finanzieri contribuiscono a restituire beni storici alla collettività, trasformandoli in testimonianze di identità e storia. Come afferma Andrea Fiducia, Comandante Provinciale di Milano, "il futuro della collaborazione dipenderà dalle nostre indagini, ma saremo pronti a donare altri beni sequestrati per renderli patrimonio pubblico".

Il Giornale d'Italia ha intervistato Andrea Fiducia, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano: "Il futuro della collaborazione dipenderà dalle nostre indagini, ma saremo pronti a donare altri beni sequestrati per renderli patrimonio pubblico" Andrea Fiducia, Comandante Provin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fiducia (Guardia di Finanza): "Orgogliosi di collaborare con il Museo per restituire alla collettività beni storici e valorizzarli al pubblico"

In questa notizia si parla di: fiducia - guardia - finanza - beni

GDF. SEQUESTRATI BENI PER UN MILIONE A BOSS FRANGIA CLAN LAUDANI. SEQUESTRATO PURE UN RISTORANTE DI ACIREALE Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania, in applicazione di un provve Vai su Facebook

Frode all’iva e riciclaggio, sequestrati beni per 20 milioni di euro; Frode fiscale ed energetica: sequestro da 20 milioni di euro tra beni di lusso e società; Donate alla Statale 150 lampade a Led sequestrate dalla Guardia di Finanza.

Indagini su fatture false e riciclaggio, sequestro beni per un milione - Accertamenti della Guardia di Finanza di Savona nel settore trasporti e logistica, violazioni fiscali quantificate in 13 milioni di euro ... Come scrive rainews.it

Il ministro Giorgetti: «La fiducia dello Stato nella Guardia di finanza è ben riposta» - Foto e video - «La fiducia» dello Stato e del governo nella Guardia di Finanza «è ben riposta» e qui all’Accademia di Bergamo «s’edifica» il futuro degli uomini delle Fiamme Gialle, «che è quello ... Riporta ecodibergamo.it