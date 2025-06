Ficei Visconti | Comunità energetiche per abbattere i costi Vanno coinvolte le imprese

Le aree industriali italiane, specialmente nel Meridione, rappresentano un potenziale enorme per la transizione energetica e la riduzione dei costi. Antonio Visconti, presidente della Ficei, invita a coinvolgere le imprese attraverso comunità energetiche e a creare una cabina di regia istituzionale che favorisca questa trasformazione. Solo con un approccio coordinato si potrà valorizzare al massimo questa risorsa strategica e garantire uno sviluppo sostenibile e competitivo per il futuro del Paese.

“Le aree industriali italiane, in particolare quelle meridionali, possono diventare un pilastro della transizione energetica”. È quanto sostiene Antonio Visconti, presidente della Ficei (Federazione nazionale dei consorzi industriali), che rappresenta oltre 50 mila imprese e circa 900 mila lavoratori. Secondo Visconti, intervenuto alla XXI edizione del seminario di Symbola, a Mantova, “servirebbe una cabina di regia istituzionale che coinvolga enti pubblici, gestore elettrico e mondo imprenditoriale per coordinare lo sviluppo delle comunità energetiche”. “Queste aree possiedono già le infrastrutture necessarie: collegamenti con cabine primarie, servizi condivisi, spazi tecnici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

