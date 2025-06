Fiamme in un appartamento a Grosseto salvato il cane

Un incendio ha scosso Grosseto, ma grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco, non solo sono state domate le fiamme che divampavano in un appartamento di via Marsiliana, ma è stato anche salvato il fedele cane presente al momento. Un esempio di prontezza e coraggio che dimostra quanto la sicurezza e l’amore per gli animali siano valori fondamentali in situazioni di emergenza. La vicenda si conclude con un lieto fine, ma ci ricorda l’importanza della prevenzione.

GROSSETO – Paura per l’incendio di un appartamento a Grosseto, in via Marsiliana. All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto, indossati gli autoprotettori ad aria, ha fatto ingresso nell’abitazione. Le fiamme, che si erano originate nel locale cucina, sono state prontamente domate. L’incendio ha provocato danni significativi ai pensili della cucina e ha causato l’annerimento da fumo di tutto l’appartamento. Durante le operazioni di spegnimento, è stato tratto in salvo anche il cane di famiglia, rifugiatosi in terrazza per sfuggire al calore e al fumo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: grosseto - appartamento - fiamme - cane

