Fiamme gialle in arrivo Una sede all’ex ospedale

Le Fiamme Gialle preparano il loro ingresso a Vimercate, annunciando una nuova sede nell’ex ospedale di via Battisti. Dopo aver ottenuto il via libera regionale e lo scorporo dal Piano integrato d’intervento, il progetto si concretizza in un’operazione strategica per rafforzare la presenza sul territorio. Una svolta importante per la sicurezza e il controllo economico nella zona, che promette di portare nuovi servizi e opportunità. La rivoluzione è ormai alle porte, e l’attesa si fa sempre più concreta.

Serviranno il via libera della Regione e lo scorporo dal Piano integrato d’intervento, ma ormai è ufficiale: la Guardia di finanza avrà una sede a Vimercate, nell’area dell’ ex ospedale in via Battisti. Nell’edificio a ferro di cavallo più evidente dopo la demolizione, a marzo, di uno stabile che lo nascondeva. Le fiamme gialle aveva manifestato l’interesse a presidiare la Brianza Est già l’anno scorso, con una lettera all’amministrazione. Ed erano cominciati i contatti col Comune. La prima ipotesi però riguardava l’ex Linificio, in via Milano. Opzione scartata per problemi logistici. Così l’attenzione si è concentrata sul vecchio complesso sanitario, sulla parte accanto al Municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme gialle in arrivo. Una sede all’ex ospedale

In questa notizia si parla di: fiamme - gialle - sede - ospedale

Quindici nuovi finanzieri giurano a Palazzo Terragni: rinforzi per le fiamme gialle lariane - Ieri mattina, nella storica cornice di Palazzo Terragni a Como, quindici nuovi finanzieri hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica.

IL BLITZ/ Maxi-sequestro di ketamina a nord di Napoli, fiamme gialle scoprono 100 kg di droga nascosta in una spedizione di prodotti tipici verso Los Angeles Tgr Rai Vai su Facebook

La Guardia di Finanza prende casa nell’ex ospedale: la nuova sede in città nello stabile storico di via Battisti; Bologna, gli Amici delle Fiamme Gialle regalano uova di Pasqua ai bambini ammalati; La guardia di finanza dona gioia e regali ai bambini in ospedale.

Fiamme gialle in arrivo. Una sede all’ex ospedale - Serviranno il via libera della Regione e lo scorporo dal Piano integrato d’intervento, ma ormai è ufficiale: la Guardia ... Lo riporta ilgiorno.it

Dalla Onlus “Fiamme Gialle di Ieri” 20mila euro per l’ospedale di Bergamo - Un assegno da ventimila euro è stato consegnato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a cura della Onlus “Fiamme Gialle di ... Si legge su bergamonews.it