Fiamme dalla marmitta a fuoco autoarticolato che trasportava pollame

Soccorso, ma la scena che si è presentata ha lasciato tutti senza parole: le fiamme dalla marmitta dell'autoarticolato hanno avvolto il veicolo in un spettacolo di fuoco e paura. Per fortuna, grazie alla pronta reazione dell’autista e all’intervento dei vigili del fuoco, il incendio è stato domato, evitando conseguenze peggiori. Un episodio che sottolinea quanto sia importante la sicurezza e la prontezza in situazioni di emergenza.

MONTEMARCIANO - Paura nella notte in autostrada per un autoarticolato che ha preso fuoco. Il mezzo pesante si trovava lungo la corsia in direzione nord, era appena partito, con un carico di pollame, quando l'autista si è accorto che dalla marmitta uscivano le fiamme. Si è fermato e ha chiamato il.

