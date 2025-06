Fials prima forza autonoma nella sanità pubblica milanese | quota record di consensi vincenzo chianese nominato vice segretario generale

Con un risultato storico di 2.773 voti, FIALS Milano Area Metropolitana si conferma la prima forza autonoma nella sanità pubblica milanese, conquistando una quota record di consensi e rafforzando il proprio ruolo di rappresentanza. A circa due mesi dalle imminenti elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), questa vittoria segna un momento decisivo per la tutela dei diritti dei lavoratori e apre nuove prospettive di dialogo e miglioramento nel settore sanitario locale.

