Festival pianistico arrosticini feste e balli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto della pianista Ilia Kim al Parco dei Colli – Ex Monastero di Valmarina a Bergamo per il Festival Pianistico internazionale, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini, cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo, tante feste, balli e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 17 giugno. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della città lontano dal caldo estivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it