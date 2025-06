Festival delle serie Tv 2025 | Kevin Spacey e Verdone tra Rimini e Riccione

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del binge-watching e delle star, perché il Festival delle Serie TV 2025 trasformerà Rimini e Riccione nel cuore pulsante dell’intrattenimento televisivo. Tra incontri esclusivi con Kevin Spacey, Carlo Verdone, Elena Sofia Ricci e altri grandi nomi, e anteprime mozzafiato delle prossime serie, sarà un evento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori. La magia inizia il 21 giugno: non mancate, l’attesa sta per terminare!

Rimini, 17 giugno 2025 – Il mondo delle serie tv sta per sbarcare in riviera. È qui, tra Rimini e Riccione che sono attesi Kevin Spacey, Marco Bellocchio, Michele Placido, Elena Sofia Ricci, Carlo Verdone e tantissimi altri per un’intera settimana di premiazioni, conversazioni e soprattutto un gran numero di anteprime delle future serie che riempiranno le piattaforme e gli schermi nei prossimi mesi. Ciak si gira dal 21 giugno quando a Rimini, nella Corte degli Agostiniani ci si ritroverà con i protagonisti dei Cesaroni. Ci sarà Claudio Amendola e con lui l’intero cast a partire da Ricky Memphis e Lucia Ocone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival delle serie Tv 2025: Kevin Spacey e Verdone tra Rimini e Riccione

