Festa per lo scudetto Virtus | da Brescia a Bologna in piazza per Achi Polonara

Dalle strade di Brescia a Bologna, l'entusiasmo esplode in una celebrazione epica per lo scudetto della Virtus, un tricolore che onora Achille Polonara, protagonista indiscusso di questa straordinaria vittoria. Una notte memorabile dedicata a chi ha creduto, sudato e vinto, con tifosi, giocatori e staff uniti in un abbraccio di gioia e passione. È il momento di condividere questa vittoria storica: la festa è appena iniziata e il futuro promette ancora grandi emozioni.

Brescia, 17 giugno 2025 – Una squadra in missione, un tecnico che ci ha sempre creduto e una tifoseria che ha supportato il tutto e per tutto la sua squadra. La notte del PalaLeonessa di Brescia regala il 17esimo scudetto alla Virtus, un tricolore dedicato ad Achille Polonara, che sta giocando la partita più importante della vita. Per Achi e con Achi è festa in campo con i giocatori con capitan Marco Belinelli, chissà se per lui è il passaggio di consegne verso un domani con ruolo diverso, che alza la coppa tra il tripudio dei tantissimi tifosi bianconeri che non hanno fatto mai mancare il loro apporto alla squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa per lo scudetto Virtus: da Brescia a Bologna in piazza per Achi Polonara

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Mentre i compagni della Virtus sono in vantaggio per 2 a 0 su Brescia, alla vigilia di Gara 3 una notizia fa sparire tutto. Non conta la finale scudetto, il campo. Nulla. Achille Polonara ha la leucemia. Sembrava si trattasse di mononucleosi, ma dopo qualche setti Vai su Facebook

#virtus forza Achille Vai su X

