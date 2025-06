festa mercedes a montreal caos ferrari

Il Gran Premio del Canada ha acceso gli entusiasmi, con Mercedes che trionfa sotto il sole di Montreal e Ferrari nel caos. È stata una gara ricca di emozioni, sorprese e tensioni che ci lasciano con molte domande. Dall'inarrestabile ascesa di Russell alla prima vittoria di Antonelli, passando per errori clamorosi e interrogativi irrisolti: cosa bolle davvero in pentola a Maranello? Scopriamolo insieme nella nostra analisi dettagliata.

