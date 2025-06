Festa di Sant' Erasmo a Santa Margherita Ligure con processione in mare musica e cena di beneficenza

Vivi l’emozione della Festa di Sant’Erasmo a Santa Margherita Ligure, un evento ricco di tradizione, spiritualità e convivialità. Dal suggestivo corteo in mare alle note coinvolgenti della musica, fino alla cena di beneficenza che unisce comunità e solidarietà, questa celebrazione è un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale. Unisciti a noi dal 19 al 22 giugno e scopri come la fede e la festa si intrecciano in un’atmosfera unica e vibrante.

L’arciconfraternita dell’Oratorio di Sant’Erasmo di Corte, aggregata alla S.S. Trinità di Roma, nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno, organizza a Santa Margherita Ligure i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo, vescovo e martire, patrono della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festa di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure con processione in mare, musica e cena di beneficenza

-2 ? VI Tributo a Carlo Riva | 22-25 maggio 2025 Vi aspettiamo da giovedì in Banchina Sant'Erasmo ? In collaborazione con: @santamargheritaligure e Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure e Portofino Con il contributo di: @nauticacasarola @riva Vai su Facebook

