Festa di San Giovanni perchè viene definita la Notte delle Streghe?

La notte di San Giovanni, conosciuta anche come la notte delle streghe, è avvolta da un’atmosfera magica e misteriosa che affascina tradizioni e credenze popolari da secoli. Questa celebrazione, che segna il 24 giugno, non solo onora il santo, ma si immerge in riti antichi e superstizioni che rendono questa notte unica nel calendario. Scopriamo insieme le origini e i simbolismi di questa affascinante festività.

Da millenni il 24 giugno si celebra la festa di San Giovanni. Giovanni Battista è l’unico Santo, insieme alla Vergine Maria, di cui si celebra il giorno della nascita terrena (il 24 giugno appunto), oltre a quello del martirio (il 29 agosto). Tra le due date, però, quella più usata per la venerazione è la prima. LEGGI ANCHE: — Piazza San Pietro, nella balaustra manca un apostolo? La stranezza notata da pochi >> Nella notte tra il 23 e il 24 giugno proprio a San Giovanni in Laterano si svolgeva una grande festa. Era una delle principali festività popolari più sentite a Roma per festeggiare San Giovanni Battista, protettore dalla cattiva sorta. 🔗 Leggi su Funweek.it

