Festa di San Giovanni e il ‘rito dell’acqua’ | cosa si fa nella notte tra il 23 e il 24 giugno

A Roma, tra il 23 e il 24 giugno, la notte si anima di tradizioni antiche e mistero con la festa di San Giovanni e il rito dell’acqua. Un momento magico in cui si celebra il solstizio d’estate, rievocando antichi miti legati alla dea Fortuna e alla protezione dalla malasorte. Scopri come questa notte suggestiva unisce spiritualità, folklore e magia, rendendo unica l’atmosfera della capitale. Ma cosa succede esattamente in questa notte speciale?

A Roma nelle giornate del 23 e del 24 giugno 2023 si festeggia San Giovanni e il “rito dell’acqua”. Precedentemente i due giorni erano legati al solstizio d’estate collegato alla dea fortuna, dea madre protettrice di ogni avversità. Festa San Giovanni e rito dell’acqua: di cosa si tratta?. Molto tempo fa, il 24 giugno si celebrava a Roma il giorno della Fors Fortuna, la dea forte, madre protettrice di ogni avversità. Per l’occasione, il Tevere veniva abbellito con fiori ed erbe, dato che l’acqua era un elemento essenziale per la dea e per Tiche, figlia di Teti e Oceano, genitori di tutti i fiumi, e Norzia. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: giovanni - rito - acqua - festa

10 giugno, aspettando S Giovanni: pronti al rito della Barca che mostra il futuro - Il 10 giugno a Firenze si avvicina un evento di antica tradizione: la Festa di San Giovanni Battista.

Lomi Lomi Nui è molto più di un massaggio: è un rituale hawaiano che rigenera in profondità, favorisce la circolazione e risveglia l’equilibrio interiore. Eseguito su un lettino ad acqua, è un’esperienza che accarezza i sensi e ti prepara a vivere l’estate con nuo Vai su Facebook

10 giugno, aspettando S Giovanni: pronti al rito della Barca che mostra il futuro; 10 giugno, aspettando S Giovanni: pronti al rito della Barca che mostra il futuro; Roma, Festa di San Giovanni: sai perché si mangiano le lumache il 24 giugno?.

Torna la Festa di San Giovanni. La tre giorni di Chianciano Terme - Si rinnova anche quest’anno, con il consueto entusiasmo e spirito di comunità, l’atteso appuntamento con la Festa di San Giovanni, patrono di Chianciano Terme. Riporta msn.com

La Festa di San Giovanni - Notte delle Streghe ai Giardini di via Sannio - Torna per il quarto anno consecutivo nei Giardini di Via Sannio la Festa di San Giovanni – La Notte delle Streghe. Secondo romatoday.it