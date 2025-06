Festa della musica | il giornalista Enrico Deregibus a Matera per due incontri con i lettori

Preparati a vivere la magia della Festa della Musica a Matera! Enrico Deregibus, celebre giornalista e operatore culturale, animerà due incontri imperdibili con i lettori, dedicati ai grandi nomi della musica italiana come De Gregori e Tenco. Sotto il suggestivo scenario della città, questi appuntamenti gratuiti promettono di approfondire storie, aneddoti e melodie che hanno fatto la storia della nostra cultura. Non perdere l’occasione di immergerti in questa celebrazione unica...

foto di Giulia Spinelli MATERA – In occasione della Festa della musica del 21 giugno il giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus sarà il protagonista di “Week&nd con l’autore”, format realizzato dal Centro culturale Arti del Mediterraneo di Montescaglioso. Due gli appuntamenti in programma: il 21 giugno dedicato a Francesco De Gregori, il 22 giugno a Luigi Tenco, entrambi in luoghi prestigiosi della città di Matera e a ingresso libero. Il primo giorno l’incontro verterà su due volumi sul cantautore romano scritti da Deregibus: la biografia del 2015 “Mi puoi leggere fino a tardi” e “Francesco De Gregori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Festa della musica: il giornalista Enrico Deregibus a Matera per due incontri con i lettori

“Weekend con l’autore”: Enrico Deregibus a Matera - “Week&nd con l’autore” è un format di innovazione sociale, strutturato in azioni tese a favorire fermento e coesione socioculturale nell’area del Patrimonio Unesco (Distretto AgroEcologico della ... Riporta irpinia24.it

