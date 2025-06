Festa della Musica 2025 | al Parco Archeologico di Aeclanum va in scena Artis Animae

Sabato 21 giugno, il Parco Archeologico di Aeclanum si trasformerà in un magico palcoscenico per la Festa della Musica 2025, ospitando "Artis Animae" della Compagnia Organic Laboratorio d’Arte. Tra le suggestive rovine dell’antica città romana, musica e arte si fonderanno in un’esperienza unica che toccherà l’anima di tutti i presenti, celebrando il patrimonio culturale e la creatività contemporanea. Un evento imperdibile per vivere un’estate ricca di emozioni e scoperta.

