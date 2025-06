Festa a Tutta Birra a Mezzanego con stand gastronomici intrattenimento e dj set

Preparati a vivere un'indimenticabile serata di divertimento e gusto a Mezzanego! Sabato 21 giugno, presso l'ex circolo polisportivo in via Isola di Vignolo, tornano la Festa a Tutta Birra con stand gastronomici, musica coinvolgente e tanta allegria. Dalle ore 17, inizia l’Happy Hour, seguito da giochi come il surf meccanico e uno spettacolare castello gonfiabile per i più piccoli. La serata si anima con DJ Kelly e MC Gallagher, pronti a far ballare tutti fino a notte fonda.

