Ferrovie guasto all' alta velocità | treni cancellati e ritardi fino 170 minuti

Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell’alta velocità. I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un «guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma». 🔗 Leggi su Feedpress.me