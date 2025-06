Ferrovie ancora rallentamenti tra Roma e Napoli per un guasto sull’alta velocità | treni cancellati e ritardi di oltre un’ora

Mattinata difficile per i viaggiatori tra Roma e Napoli: un guasto sull’alta velocità ha provocato rallentamenti, ritardi fino a 100 minuti e numerose cancellazioni. La circolazione ferroviaria si distingue per disagi significativi, con Trenitalia che cerca di ripristinare la normalità il prima possibile. In un contesto di forti disagi, resta fondamentale rimanere aggiornati e pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Mattinata di forti disagi per la linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli, con la circolazione fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea ad Anagni. Trenitalia ha segnalato che i treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare ritardi fino a 100 minuti. Già in mattinata i viaggiatori avevano sofferto treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma, per un “guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma” avvenuto alle 8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ferrovie, ancora rallentamenti tra Roma e Napoli per un guasto sull’alta velocità: treni cancellati e ritardi di oltre un’ora

In questa notizia si parla di: velocità - alta - treni - ritardi

Sulla Milano-Roma sfreccia l'alta velocità dell'enogastronomia - La regione laziale si distingue per la sua gastronomia ricca e variegata, caratterizzata da grandi piatti e materie prime di alta qualità.

#Treni | Linea Bologna-Piacenza Permane la circolazione sospesa tra Reggio Emilia e San Ilario d'Enza per condizioni meteo critiche I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi segui prossimi aggiornamenti https://buff.ly/UZLbAXa @Emerg Vai su X

Alta Velocità ferroviaria sulla linea Roma-Napoli di nuovo fuori causa con ritardi superiori ai 120 minuti per i treni in transito Vai su Facebook

Due guasti alla linea ferroviaria mandano i treni nel caos, ritardi fino a 120 minuti; Treni in tilt sull'Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore; Guasto sulla linea di Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti.