Ferretti Elice Fortis lancia un appello sulla sicurezza | Non siamo zona franca per la criminalità

Gli ultimi episodi di cronaca che hanno coinvolto residenti e immobili scuotono la nostra comunità. Mattia Ferretti, Presidente di Elice Fortis, lancia un appello forte e chiaro: la sicurezza non può essere considerata una zona franca per i criminali. È tempo di unirci e ribadire con fermezza che Elice e i comuni limitrofi non sono territorio di predazione. La protezione dei nostri cittadini deve tornare al centro delle priorità.

Elice e tutti i comuni limitrofi della zona non possono essere considerati zone franche da predare per i criminali. A dirlo Mattia Ferretti, Presidente di Elice Fortis che lancia un appello sulla questione sicurezza: "Gli ultimi episodi di cronaca che hanno visto coinvolti residenti, immobili.

