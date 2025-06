Ferrara Meeting 2025 | Atletica Leggera al Campo Scuola Giampaolo Lenzi

Preparati a vivere un’emozionante giornata di atletica leggera con il Ferrara Meeting 2025! La ventinovesima edizione, in programma martedì 24 giugno al campo scuola ‘Giampaolo Lenzi’, promette spettacoli e record, consolidando un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli atleti. Un evento che unisce passione, talento e comunità, e che si conferma come un punto di riferimento nel panorama regionale. Non mancare a questa grande festa dello sport!

In pista per il ‘Ferrara Meeting 2025’. Si tratta della ventinovesima edizione del meeting regionale di atletica leggera, in calendario per martedì 24 giugno al campo scuola ‘Giampaolo Lenzi’. Un appuntamento consolidato presentato ieri mattina nella residenza municipale alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Stefano Berveglieri, presidente dell’associazione sportiva Atletica Estense insieme a Giulia Marchetti, promettente atleta ferrarese delle specialità velocità e salto in lungo; Luca Vaccari (Avis provinciale). "Si tratta di un evento importante per la nostra città - ha affermato l’assessore Carità – e la società Atletica Estense rappresenta una realtà del nostro territorio che va sostenuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrara Meeting 2025: Atletica Leggera al Campo Scuola Giampaolo Lenzi

In questa notizia si parla di: ferrara - meeting - atletica - campo

Cus Ferrara: record provinciale nel salto con l'asta al meeting giovanile - Al meeting giovanile organizzato dal Cus Ferrara, le giovani promesse dell’atletica hanno regalato emozioni e risultati sorprendenti.

PALIO DI FERRARA 31 MAGGIO 2025 Vai su Facebook

Ferrara Meeting 2025: Atletica Leggera al Campo Scuola Giampaolo Lenzi; Al via la 29ª edizione del “Ferrara meeting” di Atletica Leggera; Il Campo scuola torna teatro del 'Ferrarameeting': attesi centinaia di atleti.

Ferrara Meeting 2025: Atletica Leggera al Campo Scuola Giampaolo Lenzi - Il Ferrara Meeting 2025 torna il 24 giugno con gare di atletica leggera, incluso il trofeo Gianluca Maestri per diversamente abili. Riporta sport.quotidiano.net

Presentazione della 29° edizione del "Ferrara meeting 2025" di Atletica Leggera - Lunedì 16 giugno 2025 alle 11:30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 29° edizione del meeting regionale di Atletica ... Si legge su cronacacomune.it