Fermignanese rinforza l' attacco con Cordella e Cirulli in Eccellenza

La Fermignanese, neo promossa in Eccellenza, fa il suo grande ingresso sul mercato rinforzando l’attacco con due nomi di spicco: Giovanni Cordella e Ivan Cirulli. Con queste aggiunte di valore, la squadra del presidente Augusto Bonaventura si prepara a sorprendere, puntando a conquistare nuovi traguardi e dimostrare che il sogno può diventare realtà. La stagione promette emozioni intense: il futuro della Fermignanese è più brillante che mai.

Doppio colpo della Fermignanese neo promossa in Eccellenza. Alla corte del presidente Augusto Bonaventura arrivano due attaccanti importanti. Il primo è Giovanni Cordella classe 1998 capocannoniere nella passata stagione del campionato di Promozione con la maglia della Jesina (17 gol). Cordella oltre alla Jesina che voleva confermarlo era stato cercato anche dal Fabriano e dal Fano. L’altro è Ivan Cirulli, classe 2001, attaccante esterno ex Tavullia Valfoglia (7 reti). Teodori, già vice di Omiccioli alla Jesina, è il nuovo allenatore del Tavullia Valfoglia (Promozione) Il Fabriano Ceretto ha confermato il capitano Trillini, cercato dalla Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fermignanese rinforza l'attacco con Cordella e Cirulli in Eccellenza

