Fermato un furgone sull' A4 | trovati nove cuccioli nelle scatole di banane

Scoperti in condizioni di negligenza e rischio, i nove adorabili cuccioli di Shih Tzu e Maltesi sono stati tratti in salvo dagli agenti della polizia stradale sull’autostrada A4. Nascondersi tra scatole di banane, questi piccoli esseri innocenti hanno attirato l’attenzione per la loro vulnerabilità, evidenziando ancora una volta il dramma del traffico illecito di animali. Gli animali sono stati accolti in un rifugio, mentre le indagini proseguono per smascherare i responsabili di questo triste traffico.

