Fermato un furgone sull' A4 | trovati nove cuccioli di cane nelle scatole di banane

Scoperti in condizioni precarie e nascosti tra scatoloni di banane, i nove cuccioli di Shih Tzu e Maltese sono stati trovati dagli agenti della polizia stradale sull’A4 diretti a Torino. Questa scoperta sconvolgente mette in luce il triste fenomeno del traffico illecito di animali. I cuccioli sono stati messi in salvo e affidati alle cure delle autorità, mentre si avvia un’indagine per smascherare gli autori di questo crimine.

Gli scatoloni erano quelli delle banane, ma all'interno non c'erano i frutti tropicali bensì nove cuccioli di Shih Tzu e Maltesi. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia stradale a bordo di un furgone che stava viaggiando sull'Autostrada A4 verso Torino.

Di razza maltese e Shih Tzu, di età compresa tra 4 e 10 settimane, erano privi di documenti e in precarie condizioni igieniche

