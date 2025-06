Fermato per un controllo a Ravenna in auto e in casa nascondeva eroina hashish marijuana e 3mila euro

Un controllo di routine a Ravenna si trasforma in un colpo di scena: un uomo di 53 anni di Russi viene arrestato per spaccio, trovandolo con eroina, hashish, marijuana e 3.000 euro in contanti nascosti sia nell’auto che in casa. Un'indagine che getta luce su un fiorente traffico illecito e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza della nostra comunità , evidenziando quanto sia cruciale il lavoro delle forze dell’ordine.

Un 53enne di Russi è stato arrestato a Ravenna per spaccio di droga. Nascondeva eroina in auto e altre sostanze nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fermato per un controllo a Ravenna, in auto e in casa nascondeva eroina, hashish, marijuana e 3mila euro

