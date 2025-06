Ferie non godute si avvicina la scadenza per utilizzarle

Se hai accumulato ferie non godute nel 2023, è fondamentale agire prima del 30 giugno 2025 per evitare sanzioni. Le aziende devono verificare e garantire che i dipendenti abbiano usufruito delle ferie maturate, rispettando la normativa vigente. La scadenza si avvicina: conoscere i propri diritti e doveri è essenziale per una gestione corretta del personale. Ecco cosa devi sapere per tutelarti e rispettare le scadenze in modo efficace.

Il 30 giugno 2025 è una data chiave per le aziende: entro questo termine, i datori di lavoro devono verificare se i dipendenti hanno fruito delle ferie maturate nel 2023. In caso contrario, sono previste sanzioni amministrative e l'obbligo di versare in anticipo i contributi previdenziali entro il 20 agosto 2025. Il diritto alle ferie: normativa e durata. Livorno (Ansa). Le ferie sono un diritto irrinunciabile sancito dall'articolo 36 della Costituzione. Il codice civile (art. 2109) stabilisce che devono essere retribuite, preferibilmente continuative e concordate tra azienda e lavoratore.

