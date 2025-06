Femminicidio di Sara Campanella | Argentino cercò coltelli online già a ottobre

Un'indagine scioccante ha rivelato come la ricerca di Stefano Argentino su coltelli online abbia portato alla scoperta del particolare arma usata nel tragico femminicidio di Sara Campanella, avvenuto a Messina il 31 marzo scorso. Dalle analisi forensi, il collegamento tra le immagini visionate e i colpi inferti alla vittima si è dimostrato evidente. Una vicenda che mette in luce ancora una volta l'importanza della prevenzione e della consapevolezza sui segnali di pericolo.

Stefano Argentino aveva cercato su internet coltelli da acquistare. Una ricerca fatta giĂ a ottobre poi virata su uno in particolare, le cui immagini sono state sottoposte al medico legale che ha svolto l’ autopsia su Sara Campanella, uccisa a Messina il 31 marzo scorso, che ha confermato che quel tipo di coltello è compatibile con i colpi con cui ha ammazzato la giovane studentessa. Questo è emerso dalle indagini dei carabinieri del colonnello Lucio Arcidiacono ( lo stesso che ha catturato Matteo Messina Denaro ) e per questo, adesso, la procura guidata da Antonio D’Amato, con i sostituti Marco Colamonici e Alice Parialò, ha chiesto il giudizio immediato per Argentino, contestando le aggravanti dell’aver agito per motivi abietti e futili, con crudeltĂ e premeditazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it