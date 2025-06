Federlegnoarredo | Nel primo trimestre filiera chiude a -0,7% in linea con il 2024

Il primo trimestre del 2025 si conferma stabile per la filiera del legno-arredo, con un leggero calo dello 0,7% rispetto all’anno precedente. I dati, elaborati dal Centro studi di FederlegnoArredo, riflettono una certa resilienza sia nel mercato interno che nell’export, sottolineando un settore che, nonostante le sfide, mantiene il passo verso il 2024. Questa stabilità rappresenta un segnale positivo per l’intera filiera, confermando la sua tenuta e le potenzialità di crescita futura.

(Adnkronos) – Per la filiera legno-arredo, il primo trimestre 2025 risulta in linea con l’andamento del gennaio-marzo 2024, registrando un -0,7% complessivo, senza differenze sostanziali tra il mercato nazionale (-0,5%), che pesa poco meno del 56% e l’export (-1%). E' questa la fotografia scattata dal Monitor realizzato dal Centro studi di FederlegnoArredo su un campione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Federlegnoarredo: “Nel primo trimestre filiera chiude a -0,7%, in linea con il 2024”

