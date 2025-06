Federico Zampaglione e la farsa dietro tanti sold out ai concerti e i tour annullati | Vi svelo come funziona | così si prendono tutto il guadagno

Federico Zampaglione svela il retroscena sconvolgente dietro molti sold out ai concerti e i tour annullati: un sistema illecito che lucra sui biglietti attraverso pratiche poco trasparenti. Da inviti esclusivi a prezzi simbolici a inviti distribuiti nei supermercati o tramite influencer, tutto sembra orchestrato per gonfiare artificialmente la domanda. Ma qual è il vero costo di questa farsa? Scopriamolo insieme, perché dietro ogni spettacolo c’è molto di più di quello che appare.

Biglietti gratuiti, a un euro, 10 euro. Inviti a tutti i dipendenti di banche, assicurazioni, aziende vicine. Biglietti in regalo con la spesa nei supermercati, contest con influencer, retate nei locali per distribuire i ticket. Sarebbe questo il «diabolico meccanismo» che da anni si nasconde dietro alla gran parte dei sold out nel mondo della musica. A raccontare la «arcinota storia dei finti sold out» è Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, con un lunghissimo post su Facebook. Non un attacco personale, ma una vera e propria denuncia di un sistema – quello in primis dei manager musicali – che risucchia giovani promettenti ma «ingenui o megalomani». 🔗 Leggi su Open.online

