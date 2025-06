Federico Ottaviano disperso in mare per 20 ore | Come mi sono salvato

Il pomeriggio di domenica 15 giugno si è trasformato in un incubo per Federico Ottaviano, veterinario siciliano di 67 anni disperso in mare per oltre 20 ore. Dopo un tuffo, è stato trascinato dalla corrente mentre la barca si allontanava con il pilota automatico. Grazie a un coraggioso intervento e a un po' di fortuna, sono riusciti a salvarlo. La sua storia di sopravvivenza ci ricorda che la speranza e l’abilità possono fare miracoli.

Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, Federico Ottaviano, veterinario siciliano di 67 anni, è scomparso in mare al largo di Cava D’Aliga, nel Ragusano, durante un’uscita in barca a vela con amici. Dopo un tuffo, è stato trascinato dalla corrente, mentre l’imbarcazione, con il pilota automatico inserito, si allontanava. Gli amici, non riuscendo a recuperarlo, hanno dato l’allarme. La Guardia Costiera ha avviato immediatamente le ricerche, utilizzando elicotteri e motovedette, ma con il calare della notte le speranze di ritrovarlo si affievolivano. Dopo 20 ore, Ottaviano è ricomparso, stremato ma vivo, sulla spiaggia di Marina di Modica, a circa 60 km dal punto di dispersione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Federico Ottaviano disperso in mare per 20 ore: "Come mi sono salvato"

