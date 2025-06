FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non perderti il nuovo obiettivo live "Punti Rush"! Ogni settimana, questa sfida ti mette alla prova con incarichi dedicati, per scalare la classifica e ottenere premi esclusivi come il pack di giocatori Gold Rare. Preparati a collaborare con i tuoi amici e a sfruttare al massimo le opportunità di questa sfida dinamica, che si rinnova regolarmente. Il countdown è iniziato: hai una settimana per conquistare i tuoi premi!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.. Inizio 17 giugno – Scadenza: 24 giugno.   1 –  2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x 83+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10.

