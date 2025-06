FC 25 finalmente disponibili gli Scambi | ecco quali e come devi farli

Finalmente, FC 25 riapre le porte agli scambi, e questa volta l’occasione è imperdibile! Se desideri rinforzare la tua squadra, ecco quali sono i bonus disponibili e come procedere. Ricorda: i doppioni sono il tuo alleato migliore per sfruttare al massimo queste opportunità. Scopri subito come ottenere premi esclusivi e potenziare il tuo team, perché il momento di agire è ora. Non perdere questa chance di fare la differenza!

Sono disponibili gli scambi in FC 25, prima volta nell’anno. Ecco quali sono e come devi farli. Valuta sempre di farli con i tuoi doppioni. Mutaforma TOT 85 Premio: 1x 75+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT esatto 85: esattamente 4 Mutaforma TOT 86 Premio: 1x 81+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT esatto 86: esattamente 4 Mutaforma TOT 87 Premio: 1x 82+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT esatto 87: esattamente 4 Mutaforma TOT 88 Premio: 1x 83+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Richiesta: Gioc. con TOT esatto 88: esattamente 4 Mutaforma TOT 89 Premio: 1x 50 Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, finalmente disponibili gli Scambi: ecco quali e come devi farli

