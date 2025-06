Fatture false per ripulire denaro giro d' affari milionario | indagini anche a Genova

Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce un vasto giro di fatture false, utilizzate per ripulire ingenti somme di denaro e alimentare un affare milionario. Nove persone sono state denunciate, tra cui un sospetto di riciclaggio; le attività investigative, che coinvolgono anche Genova, continuano a svelare dettagli inquietanti su questo sistema illecito. Le autorità si preparano a stringere ulteriormente il cerchio attorno a questa rete criminale.

Nove denunce della guardia di finanza nei confronti di altrettante persone: otto per reati tributari di vario genere (dall'omessa presentazione di dichiarazione fiscale all'emissione di fatture per operazioni inesistenti fino alla dichiarazione fraudolenta) e una¬†per riciclaggio. Le indagini sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Fatture false per "ripulire" denaro, giro d'affari milionario: indagini anche a Genova

In questa notizia si parla di: fatture - indagini - false - ripulire

Fatture false per ripulire denaro, giro d'affari milionario: indagini anche a Genova; Imponente giro di fatture false per ripulire i soldi a nero: indagati quattro imprenditori; False fatture per 18 milioni: oltre venti indagati, quattro sono reggiani.

Indagini su fatture false e riciclaggio, sequestro beni per un milione - Accertamenti della Guardia di Finanza di Savona nel settore trasporti e logistica, violazioni fiscali quantificate in 13 milioni di euro ... Come scrive rainews.it

Indagini su frodi fiscali nel settore trasporti tra savona, genova e milano portano a denunce e sequestri - La Guardia di finanza indaga società di trasporti e logistica a Savona, Genova e Milano per frodi fiscali, emissione di fatture false e riciclaggio; sequestri per oltre 865. Si legge su gaeta.it