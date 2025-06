Fatture false e tasse non versate Sottratti al Fisco oltre 100mila euro Smascherata una consulente

Una consulente nel settore delle analisi di prodotti e consulenze avrebbe sottratto al fisco oltre 100mila euro attraverso fatture false e tasse non versate. Le Fiamme Gialle di Varese hanno smascherato questa frode fiscale, recuperando somme importanti per l’erario. Un esempio di come la lotta all’evasione sia ancora una priorità per garantire equità fiscale e tutela della collettività .

Le Fiamme gialle del Comando Provinciale di Varese, al termine di una complessa verifica fiscale nei confronti di una professionista operante nel settore delle consulenze e delle analisi di prodotti, hanno ottenuto un ristorno per l’erario pari ad oltre 100mila euro. Gli accertamenti fiscali, svolti dalla Compagnia della Guardia di finanza di Gaggiolo, hanno riguardato la contabilitĂ e il fatturato della contribuente sia sul fronte dei compensi sia dei costi operativi, questi ultimi relativi a operazioni con aziende estere. Costi che si sono rilevati fittizi, in pratica fatture false in quanto autoprodotte per abbattere gli oneri tributari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fatture false e tasse non versate. Sottratti al Fisco oltre 100mila euro. Smascherata una consulente

In questa notizia si parla di: oltre - 100mila - euro - fatture

Esplosioni nella notte. Rubati oltre 100mila euro: “E’ la banda dell’Audi nera” - La banda dell'Audi nera torna a far parlare di sé, seminando il panico in Versilia con esplosioni che hanno fruttato oltre 100mila euro.

Maxi debito con Ecoambiente per cartelle non pagate Villanova Marchesana si ritrova con 10 anni di fatture non pagate per il servizio rifiuti #rifiuti #ecoambiente #fatture #debito #100milaeuro #polesine #rovigo #lavocedirovigo Vai su Facebook

Fatture false e tasse non versate. Sottratti al Fisco oltre 100mila euro. Smascherata una consulente; Fatture false e compensi non dichiarati: professionista “ripara” versando 100mila euro; Fatture false, la GdF di Varese denuncia professionista e recupera 100mila euro.

Fatture false e tasse non versate. Sottratti al Fisco oltre 100mila euro. Smascherata una consulente - Varese, blitiz della Guardia di finanza: contestate operazioni irregolari di natura fiscale con aziende estere ... Secondo ilgiorno.it

Fatture false, imprenditrice di Varese denunciata dalla Finanza, “recuperati“ 100 mila euro - La professionista è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Varese per i reati di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti ... Si legge su varesenews.it