Fassone | De Bruyne al Napoli? De Laurentiis si posiziona sul piano internazionale

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli rappresenta un passo deciso verso il riconoscimento internazionale del club partenopeo. L’ex direttore generale azzurro commenta questa operazione come un segnale forte, sottolineando il ruolo di Aurelio De Laurentiis nel rendere possibile un sogno che ora si traduce in realtà . Questa mossa strategica non solo rafforza la squadra, ma consacra il Napoli come protagonista globale del calcio, conquistando meritatamente l’attenzione e il rispetto degli strateghi internazionali.

L'ex dg azzurro commenta l'operazione dell'estate del Napoli, l'elogio ad Aurelio De Laurentiis. L'operazione che ha portato Kevin De Bruyne al Napoli continua a far parlare di sé. D'altronde si tratta di una delle operazioni di mercato più importanti degli ultimi anni sia per il Napoli che per il calcio italiano in generale. Un campione del calibro di De Bruyne che sceglie di trasferirsi a Napoli è il simbolo della crescita di una società, sia in campo che fuori. Napoli-De Bruyne, De Laurentiis fa il salto di qualità. L'ex direttore generale del Napoli Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Stile Tv, dove ha commentato l'acquisto di Kevin De Bruyne da parte di Aurelio De Laurentiis e del Napoli.

