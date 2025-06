Farfalle l’ex dt Maccaranni patteggia 3 mesi di squalifica | così provò a condizionare il processo sugli abusi

L’ex direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, ha patteggiato tre mesi di squalifica per comportamento antisportivo, chiudendo un capitolo importante nel complesso processo sugli abusi nella ginnastica italiana. A questa si aggiunge la sospensione di Gherardo Tecchi, ex presidente della Federazione, che riceve 15 giorni. Questi provvedimenti segnano la conclusione del «processo bis», aprendo una nuova fase di trasparenza e responsabilità nel settore...

Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale delle Farfalle, ha patteggiato tre mesi di squalifica per «comportamento antisportivo». Nel nuovo sviluppo sui casi di abusi nella ginnastica ritmica italiana, c’è anche la sanzione per l’ex presidente della Federazione ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi, che ha ricevuto una sospensione di 15 giorni. Sanzioni che segnano la fine del cosiddetto «processo bis», partito da nuovi elementi emersi nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura di Monza sui presunti maltrattamenti alle atlete della nazionale. Quali sono i fatti contestati a Maccarani. 🔗 Leggi su Open.online

