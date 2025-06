Faraualla il quartetto femminile nel concerto ' Culla e tempesta' per un inno all’infanzia

Immergetevi in un viaggio emozionale con Faraualla, il quartetto femminile pugliese che porta sul palco “Culla e Tempesta”, un concerto dedicato all’infanzia, unendo voci ancestrali e suoni globali. Tra musica d’arte e popolare, le artiste Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Loredana Savino, accompagnate dal percussionista Michele, creano un’esperienza coinvolgente e sensoriale. Preparatevi a lasciarvi trasportare da questa magia unica nel suo genere.

Voci ancestrali che si fondono con i suoni del mondo attraversando la frontiera tra musica d’arte e popolare. In una parola Faraualla, il quartetto vocale pugliese formato da Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Loredana Savino di scena con il percussionista Michele. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Faraualla, il quartetto femminile nel concerto 'Culla e tempesta' per un inno all’infanzia

In questa notizia si parla di: faraualla - quartetto - femminile - concerto

Faraualla, il quartetto femminile nel concerto 'Culla e tempesta' per un inno all’infanzia 22 giugno 2025; Il quartetto femminile “Faraualla” in concerto ad Algeri; Faraualla in Culla e Tempesta per la rassegna Mondi Sonori.

Faraualla in "Culla e Tempesta" per la rassegna Mondi Sonori - 30, per la rassegna Mondi Sonori, saliranno sul palco dell'Auditorium del Museo ... Secondo spettacoli.tiscali.it

Il quartetto Faraualla protagonista al Mestica con Riverberi e Tam - Domani alle 18, nel teatro Mestica di Apiro è in programma il concerto del quartetto vocale Faraualla contestuale alla programmazione per RisorgiMarche di quest’anno, con Riverberi e Tam (Tutta ... Da ilrestodelcarlino.it