Fantasia per Gasperini Roma al lavoro | Riquelme torna di moda

Il calciomercato entra nel vivo e la Roma si prepara a mettere in atto mosse strategiche per rinforzare la rosa. Con Gasperini alla guida, la fantasia e la qualità sono i fari che illuminano il percorso: si cerca quel tocco di genialità capace di cambiare le sorti delle partite. Riquelme torna di moda, alimentando le speranze di un reparto offensivo più imprevedibile e brillante. La sfida ora è scegliere gli uomini giusti per lasciare il segno.

Il calciomercato entra sempre di più nel vivo e per la Roma è tempo di operare di fino. I giallorossi sono consapevoli di dover aggiungere ad una rosa già di per sé ben fornita elementi in grado di fare la differenza, di lasciare il segno. La dirigenza avrebbe messo nel mirino diversi nomi in ogni reparto. Il neo tecnico Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto pedine di fantasia, quei calciatori capaci di creare la superiorità e di incidere negli ultimi 20 metri. Oltre a Matt O'Riley, centrocampista dinamico e soprattutto duttile, i capitolini starebbero monitorando l'identikit di un esterno d'attacco, già seguito lo scorso anno.

