Famiglie senz’acqua potabile in estate | La politica intervenga subito

L’estate porta con sé il caldo e, purtroppo, anche la cronica mancanza di acqua potabile. Una problematica che colpisce duramente le famiglie di Parete, come evidenziato dai residenti di via Castagnola durante un incontro con il Partito Democratico. È giunto il momento che la politica intervenga con decisione per garantire un diritto fondamentale a tutti. La sicurezza e il benessere della comunità non possono più aspettare.

Un'intera comunità alle prese con un problema che si ripete ogni estate: la carenza di acqua potabile. È quanto denunciato lunedì 16 giugno da una delegazione di residenti di via Castagnola, quartiere di recente costruzione a Parete, durante un incontro presso la sede del Partito Democratico.

