Fallo adesso fallo spesso | a Firenze check-up gratuiti per le infezioni sessualmente trasmissibili

Fallo adesso, fallo spesso: a Firenze sono disponibili check-up gratuiti per le infezioni sessualmente trasmissibili, un gesto semplice ma fondamentale per la tua salute. Ogni giorno, oltre un milione di persone nel mondo contrae IST curabili come clamidia, gonorrea e sifilide, spesso senza saperlo. In Italia, i giovani sono particolarmente a rischio, spesso ignari della propria condizione. Non aspettare, prendi in mano il tuo benessere e fai il primo passo verso una vita più sicura.

Ogni giorno oltre 1 milione di persone nel mondo contrae un'infezione sessualmente trasmissibile (IST) curabile, come clamidia, gonorrea, sifilide o tricomoniasi1. In Italia i dati mostrano un aumento significativo delle IST tra i giovani adulti, spesso ignari della propria condizione a causa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Fallo adesso, fallo spesso": a Firenze check-up gratuiti per le infezioni sessualmente trasmissibili

In questa notizia si parla di: fallo - spesso - sessualmente - adesso

È giusto indagare i poliziotti che hanno sparato e ucciso il killer del carabiniere Carlo Legrottaglie? È davvero un atto dovuto? Sono due domande che risuonano spesso in queste ore, soprattutto dai banchi di una certa politica. E che, per importante e delicate Vai su Facebook

Fallo adesso, fallo spesso: a Firenze check-up gratuiti per le infezioni sessualmente trasmissibili; “FALLO ADESSO, FALLO SPESSO”: torna la campagna SYNLAB di sensibilizzazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili; Malattie sessualmente trasmissibili, spesso non ci sono sintomi: la ginecologa spiega come fare prevenzione.

Fallo adesso Fallo spesso - Una campagna nazionale che punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza dei controlli periodici, offrendo strumenti concreti per informarsi e prevenire ... Lo riporta msn.com

Malattie sessualmente trasmissibili, spesso non ci sono sintomi: la ginecologa spiega come fare prevenzione - Si registra un aumento del 50% dei casi di gonorrea, +25% per la clamidia, +20% per la sifilide, soprattutto tra i giovani. Riporta fanpage.it