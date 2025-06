Fallimento Amica maxi-condanna da 27milioni di euro per il Comune di Foggia | Monito per il futuro

Una recente sentenza del Tribunale di Bari ha condannato il Comune di Foggia al pagamento di 27 milioni di euro per il fallimento di Amica spa, coinvolgendo anche 16 dirigenti ed ex amministratori. Un monito severo che solleva importanti riflessioni sulla gestione pubblica e sulla responsabilitĂ delle figure coinvolte. La vicenda rappresenta un'importante lezione per il futuro, evidenziando la necessitĂ di maggiore attenzione e trasparenza nelle scelte strategiche.

Il Comune di Foggia è stato condannato al pagamento di 27mila euro per il fallimento di Amica spa. In merito alla vicenda, il Tribunale di Bari ha emesso una recente sentenza che ha visto soccombere il Comune di Foggia, socio unico della società, e 16 dirigenti ed ex amministratori.

