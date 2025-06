Fallimento Amica choc per il Comune | dovrà risarcire 27 milioni tegola per 16 tra ex amministratori e dirigenti

Un’ombra si abbatte sul Comune di Foggia con la condanna a risarcire 27 milioni di euro per il fallimento di Amica spa. Una decisione che coinvolge anche 16 ex amministratori e dirigenti, mettendo in discussione la gestione passata dell’ente. La sentenza del Tribunale di Bari apre un capitolo cruciale sulla responsabilità e il futuro amministrativo della città, lasciando tutti con il fiato sospeso su come si svilupperà questa intricata vicenda.

Il Comune di Foggia è stato condannato al pagamento di 27mila euro per il fallimento di Amica spa. In merito alla vicenda, il Tribunale di Bari (Sezione specializzata in materia di Impresa, presieduta da Raffaella Simone) ha emesso una recente sentenza che ha visto soccombere il Comune di Foggia.

Amica, un arcipelago di società trascinato dai debiti verso il fallimento - FOGGIA — Il fallimento della società comunale Amica coinvolge circa 700 lavoratori tra diretti e cooperative legate alla società. Si legge su corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Fallimento Amica, i creditori davanti al giudice - Aziende piccole e grandi, fornitori, consulenti, società come Amica gestioni, i dipendenti. Lo riporta corrieredelmezzogiorno.corriere.it