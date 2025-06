Falegname morto dopo una testata al volto il fratello sul killer | Ci vogliono le palle per fare il camorrista e gli ho fatto vedere come si fa

tragedia, il dolore si mescolò alla rabbia, spingendomi a scoprire la verità. In un mondo duro come il nostro, ci vogliono coraggio e determinazione per affrontare le sfide più oscure. E io, con il cuore gonfio di dolore e giustizia, ho deciso di mostrare cosa significa essere realmente forte, perché a volte, per cambiare le cose, bisogna fare i conti con i propri demoni.

“Stavo rientrando da un weekend fuori porta quando ricevetti la chiamata di mia madre ce mi disse che mio fratello era in fin di vita in ospedale e mentre ero al telefono con lei una terza persona fece il nome del suo aggressore un certo Gianluca soprannominato stoppeccia. Una volta finita la. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Falegname morto dopo una testata al volto, il fratello sul killer: "Ci vogliono le palle per fare il camorrista e gli ho fatto vedere come si fa"

In questa notizia si parla di: fratello - falegname - morto - testata

Falegname morto dopo la testata al volto, carabinieri svelano i retroscena dell'indagine; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 15 aprile 2025; Cellole, Roberto Fusciello colpito con una testata al volto dopo una lite: è in coma irreversibile.

Morto dopo una testata, domani i funerali di Roberto a Cellole - Si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15 a Cellole i funerali di Roberto Fusciello, il falegname qurantaseienne morto dopo una testata al volto, ricevuta al termine di un litigio. Lo riporta ilmattino.it