Falconara conquista lo Scudetto del futsal femminile battendo Pescara 4-3

Falconara scrive la storia del futsal femminile conquistando il suo primo scudetto, battendo un avversario agguerrito come Pescara 4-3 in una finale ricca di emozioni. Un trionfo frutto di passione, talento e determinazione, che consacra la squadra come nuova regina del campionato. Questa vittoria segna un capitolo memorabile per il calcio a cinque femminile italiano: la passione vince sempre!

PESCARA 3 FALCONARA 4: Mascia, Belli, Vanelli, Taty, Pato; Di Sauro, Xaxho, Coppari, D'Incecco, Rozo, Jessika, Valendino. All. Amparo OKASA FALCONARA: Sestari, Isa Pereira, Ferrara, Martin CortĂ©s, Elpidio; Bordacchini, Praticò, Gregori, Balardin, Ciccalè, Gaspari, Scoponi. All. De Rosa (Domenichetti squal.) Arbitri: Colombin (Bassano del Grappa), Romano (Nola), Copat (Pordenone), Ottaviani (Trieste); crono: Filannino (Jesi) Reti: 1'28'' Pato, 4'05'' aut. Vanelli, 16'14'' Taty; 27'21'' e 30'06'' Sestari, 39'47'' Elpidio, 39'56'' Rozo Note: amm. Vanelli, Rozo, Balardin, Belli, Mascia; al 17'27'' Isa Pereira colpisce un palo da tiro libero A tre anni di distanza dall'ultima volta, sospinto da oltre 400 falconaresi accorsi in massa al Pala Giovanni Paolo II, il Falconara rimette le mani sullo Scudetto del futsal femminile e supera 3-4, in un'epica notte, il Pescara a casa sua.

