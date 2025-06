Falconara campione d' Italia | Marco Bramucci lascia da vincente

Falconara conquista il titolo di campione d’Italia, e Marco Bramucci si distingue come protagonista indiscusso di questa vittoria. Apparentemente calmo e raccolto, il suo spirito competitivo brilla nel momento decisivo. Tra abbracci e sorrisi, il suo entusiasmo contagioso rende questa vittoria ancora più memorabile. È un trionfo che resterà nella storia del club e nei cuori dei tifosi, per un capitano che ha lasciato il segno.

Apparentemente tranquillo, in una gradinata laterale. Sobrio, senza scomporsi. Ma attento, presente, partecipe. Un occhio al campo, l’altro ai tifosi. Accanto a lui il vicepresidente Lorenzo Mondini e il dirigente Mirco Giancarli, poco più sotto il main partner di Okasa Andi Celaj. È sul gol di Elpidio, a una manciata di secondi dalla sirena, che Marco Bramucci si lascia andare a un’esultanza sfrenata. Li abbraccia tutti, quelli accanto a sé. Uno dopo l’altro. Sa che il suo Falconara sta per (ri)laurearsi campione d’Italia. Per la seconda volta. E sa, in cuor suo, che da presidente che nel calcio a 5 femminile ha vinto tutto ciò che si poteva vincere, non poteva esserci epilogo migliore, prima di lasciare la guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it